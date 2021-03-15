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"عملت مشاكل".. العدل جروب توضح أسباب استبعاد سارة التونسي من "حرب أهلية"
الإثنين 15/مارس/2021 - 12:44 ص
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كشف المنتج جمال العدل أسباب استبعاد الفنانة سارة التونسي من مسلسل "حرب أهلية" الذي تلعب بطولته النجمة يسرا والنجم باسل خياط ، ويخوضان به السباق الرمضاني المقبل.
وقال العدل في تصريحات صحفية له، غن سبب استبعاد التونسي هو افتعالها لبعض المشاكل والتى كانت ستؤثر بالسلب على أجواء العمل بالمسلسل ، بالإضافة إلى عدم وجود تصاريح وورق نقابي لها، رغم انها وعدت بأنها ستأتي به ولكن لم يحدث ذلك.
وأضاف: "النقابة بعتت لنا وقالت إنها مينفعش تشتغل لأن دورها كبير بالمسلسل، فاضطرينا لتغييرها ، لذلك قامت الشركة باستبعادها ، و اختارت الفنانة اروي جودة لأداء الدور والشخصية ، وهو دور ذو مساحة و مؤثر وفعال في سياق الأحداث".
مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب
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