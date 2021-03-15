"عملت مشاكل".. العدل جروب توضح أسباب استبعاد سارة التونسي من "حرب أهلية"





كشف المنتج جمال العدل أسباب استبعاد الفنانة سارة التونسي من مسلسل "حرب أهلية" الذي تلعب بطولته النجمة يسرا والنجم باسل خياط ، ويخوضان به السباق الرمضاني المقبل.





وقال العدل في تصريحات صحفية له، غن سبب استبعاد التونسي هو افتعالها لبعض المشاكل والتى كانت ستؤثر بالسلب على أجواء العمل بالمسلسل ، بالإضافة إلى عدم وجود تصاريح وورق نقابي لها، رغم انها وعدت بأنها ستأتي به ولكن لم يحدث ذلك.





وأضاف: "النقابة بعتت لنا وقالت إنها مينفعش تشتغل لأن دورها كبير بالمسلسل، فاضطرينا لتغييرها ، لذلك قامت الشركة باستبعادها ، و اختارت الفنانة اروي جودة لأداء الدور والشخصية ، وهو دور ذو مساحة و مؤثر وفعال في سياق الأحداث".



