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هبة عبد الغني تكشف عن شخصيتها في "موسى" رمضان المقبل

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
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تواصل الفنانة هبة عبد الغني، تصوير دورها خلال السياق الدرامي لمسلسل "موسي" بطولة الفنان محمد رمضان، المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل 2021.

وكشف هبة  عبد الغني، عن لوك شخصيتها التي تقدمها خلال أحداث المسلسل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام".

وعلقت عليها قائلة: "نقول بسم الله، إن شاء الله معاكم في رمضان في مسلسل موسي".

يشار إلى أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وعلى جانب آخر، تشارك هبة عبد الغني ، بجانب مسلسل "موسي"، بمسلسل " الطاووس"،بطولة والنجم العربي جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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هبة عبد الغني موسى مسلسل

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