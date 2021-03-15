هبة عبد الغني تكشف عن شخصيتها في "موسى" رمضان المقبل





تواصل الفنانة هبة عبد الغني، تصوير دورها خلال السياق الدرامي لمسلسل "موسي" بطولة الفنان محمد رمضان، المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل 2021.





وكشف هبة عبد الغني، عن لوك شخصيتها التي تقدمها خلال أحداث المسلسل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام".





وعلقت عليها قائلة: "نقول بسم الله، إن شاء الله معاكم في رمضان في مسلسل موسي".





يشار إلى أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.



