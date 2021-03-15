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عمرو أديب لـ أردوغان: يا الإخوان يا مصر (فيديو)

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على التصريحات التركية بشأن علاقتها مع مصر، واصفا التصريحات بـ "الغزل التركي"، قائلا: "أنا كمواطن مصري بقول للأتراك لو فضلتوا مستمرين في التحريض على مصر كل يوم.. يبقا متشكرين أوي، وهقول لدولتي متحطش إيدك في إيد الناس دي". 

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مصر تريد أفعال لا أقوال، مشددا على أهمية احترام الشئون الداخلية لمصر، وأمنها الإقليمي، مضيفا أن مصر رسمت خطها الأحمر الدبلوماسي، منوها بأنه ضد تسليم المعارضين ولكن مع تسليم المحرضين المجرمين.

ووجه رسالة إلى الرئيس التركي، قائلا: "عزيزي الرئيس رجب طيب أردوغان.. أمامك الاختيار مصر أم الإخوان، اختار أنت وشوف المصلحة فين". 

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