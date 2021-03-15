مفاجأة.. روبي تقدم فوازير رمضان بعد تعاقد "سينرجي" مع وليد منصور





وقعت النجمة روبي، على تقديم فوازير رمضان عقب العديد من الترتيبات والتي اسفرت عن تعاقد عمرو كمال رئيس شركة "سينرجي كونتينت" رسميا مع المتتج وليد منصور رئيس مجلس إدارة شركة "تالنت ميديا برودكش" لإنتاج وتنفيذ عمل استعراضي ضخم لحلقات "فوازير روبي" .





ويجرى حاليا كتابه حلقات "فوازير روبي" واختيار طاقم الإخراج ومنفذي الإستعراضات وغيرها من ديكورات وتقنيات تصوير عالمية لخروج العمل ككل على أعلى درجة من الاحترافية .





وقال وليد منصور: "فوازير رمضان كانت واجهة قوية ومميزة لثراء الدراما المصرية و يرتبط بها كل الأسر في العالم العربي .. فرغم ضخامة وتكاليف إنتاج حلقات الفوازير حيث تحتاج في كل حلقة تنفيذ مختلف من استعراضات، ملابس، فرق ، وديكور، وإضاءة، وألحان وموسيقى، تأليف .. الا أن نجاحها ارتبط بايقونتين هما نيللي وشريهان وقربهما من قلوب الجمهور المصري والعربي.





وأضاف: "سعيد بالتعاون مع شركة بحجم سينرجي تسعي لتطوير الدراما المصرية وعودتها للصدارة في الشرق الأوسط بقوة و نسعى لعودة الفوازير المصرية كتاج ورمز لقوة الدراما المصرية في العالم العربي خاصة مع وجود حالة غير مسبقة من حب الجماهير لروبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عودتها للغناء" .





وأشار إلى أن روبي، الآن في حالة نضج وتوهج فني يمكنها من خوض تجربة الفوازير ببراعة وأنها لم تتأخر في إتخاذ خطوة تقديمها"



