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ال ما تريد معرفته عن "الحملة التنشيطية" لتنظيم الأسرة (انفوجراف)

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:56 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة عن إطلاق حملة تنشيطية موسعة لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي"، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، ابتداءً من امس الأحد حتى يوم 25 من شهر مارس الجاري.

وتقدم "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الحملة كالآتي:

- المحافظات التي تطلق فيها الحملة:
1- الجيزة
2-القاهرة
3- كفر الشيخ
4- الدقهلية
5- الإسكندرية
6- الفيوم
7- بني سويف
8- المنيا
9-أسيوط


- هدف الحملة:
توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا


- تنفذ الحملة على مرحلتين: 
1- المرحلة الأولى تنطلق من اليوم الأحد وحتى يوم 18 من شهر مارس الجاري

2- المرحلة الثانية في الفترة من يوم 21 وحتى يوم 25 من الشهر نفسه


- القائمين على الحملة:

تقدم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من الأخصائيين المدربين في تنظيم الأسرة وأخصائيين النساء والتوليد


- اماكن تواجد الحملة:

1- الوحدات الثابتة والمتنقلة 
2- المراكز الحضرية
3- المستشفيات العامة والمركزية 
4- مراكز رعاية الأمومة والطفولة


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