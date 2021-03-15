عدوية يتالق فى حفل زفاف محمد وسارة (صور)





أحيا النجم محمد عدوية، حفل زفاف سارة كريمة المرحوم مصفف الشعر سعيد حماد على محمد نجل رجل الاعمال كرم الله عبد الحميد بحضور نخبة كبيرة من الاهل والاصدقاء.





وقام بتنظيم أمازون انترتينمنتس ياسر الحريري ياسر الحريرى والديكور الذى ابهر الجميع من paranoia .





وأشعل الحفل كلا من الباورالعالى والفنانة الاستعراضية اوجستينا لى سمارة ودجى عمرو سو الذى اشعل الحفل وسط حضور كبير من الشباب.