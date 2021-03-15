Advertisements

عدوية يتالق فى حفل زفاف محمد وسارة (صور)

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أحيا النجم محمد عدوية، حفل زفاف سارة كريمة المرحوم مصفف الشعر سعيد حماد على محمد نجل رجل الاعمال كرم الله عبد الحميد بحضور نخبة كبيرة من الاهل والاصدقاء.

وقام بتنظيم أمازون انترتينمنتس ياسر الحريري ياسر الحريرى والديكور الذى ابهر الجميع من paranoia .

وأشعل الحفل كلا من الباورالعالى والفنانة الاستعراضية اوجستينا  لى سمارة ودجى عمرو سو الذى اشعل الحفل وسط حضور كبير من الشباب.
عدوية يتالق فى حفل زفاف محمد وسارة (صور)
عدوية يتالق فى حفل زفاف محمد وسارة (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عدوية حفل زفاف اغاني

أخبار تهمك

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ يوم

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| إصابة فرد شرطة في مطاردة أمنية مع عنصر إجرامي بأطفيح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

منذ أقل من ساعتين

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 9 ساعات

سداد على 30 عاما وبفائدة 3%.. السيسي يصدر توجيها بشأن التمويل العقاري لمحدودي الدخل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة 44 حالة بكورونا وتسجيل 644 إصابة إيجابية

منذ أقل من ساعتين

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب لـ محمد رمضان: المفروض يكون عندك مسئولية.. إحنا مفتحناش النار عليك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

راتب خرافي.. فرجاني ساسي يحدد شرطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

نجم منتخب مصر يوقع على رغبة انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بيرلو يتحدث عن مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ 43 دقيقة

محمد رمضان يهاجم عمرو أديب على السوشيال ميديا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ ساعة و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

السقا وإدوارد وماجد المصري.. أبرز حضور حفل زفاف محمد علي رزق (صور)

محمد عدوية يشعل حفل الكويت بحضور جماهيرى كبير (صور)

عبد الباسط حمودة وعدوية يتألقان بحفل الكريسماس في المنيل (صور)

عبد الباسط حمودة وعدوية يتألقون بحفل الكريسماس بالمنيل (صور)

"عدوية" و"أوكا وأورتيجا" ولوردينا يشعلون زفاف محمد ودينا (صور)

أحمد عدوية ووالده يتألقان في حفل عيد الأضحى (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 ص

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

09:30 م

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

05:16 م

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار