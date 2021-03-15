مباريات نارية بالجولة20 للمجموعة الثانية بالقسم الثالث

تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الاثنين، مباريات الجولة20 ،للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.





وتستهل الجولة مبارياتها بمواجهة فريق نادي اخميم امام نظيره فريق مركز شباب سوهاج، التي يستضيفها ملعب الاول.



فيما يستضيف نادي قفط، الذي يحتل المركز السادس برصيد22 نقطة، نظيره فريق البداري متصدر المجموعة برصيد33 نقطة.





ويواجه فريق نادي الرحلات، الذي يحتل المركز التاسع بجدول المجموعة برصيد17 نقطة، نظيره نادي الشعب بقوص، الذي يحتل المركز الحادي عشر ررصيد15 نقطة.





وتختتم الجولة بمباراة اهلي المنشأة، صاحب المركز السابع برصيد19 نقطة، امام نظيره فريق مكة المكرمة متزيل جدول المجموعة برصيد11 نقطة.



