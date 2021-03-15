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عاجل.. مؤشر جديد يقرب فرجاني ساسي من التجديد للزمالك

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة في قضية تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع القلعة البيضاء خاصةً بعد الجدل الذي أثير حول رغبته في الرحيل وعدم نيته في تجديد العقد المبرم بينه وبين البيت الأبيض بسبب الإختلاف عن المقابل الماضي.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري وشهدت الأيام الماضية خروج بعض وسائل الإعلام العربية وتأكيد خبر رحيل الدولي التونسي إلى أحد الدوريات العربية خاصةً في ظل المقابل المادي الكبير الذي سيحصل عليه.

قبل أن يخرج الإعلامي محمد فاروق مقدم برنامج البريمو عبر قناة TEN ويؤكد ان مسؤولي نادي الزمالك أنهوا حالة الجدل المثارة خلال الفترة الأخيرة حول تجديد العقد.

وأضاف فاروق أن مسئولو اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك نجحوا في التوصل إلى إتفاق مع ساسي لتجديد العقد لموسمين مقابل الحصول على 2 مليون دولار في الموسم الواحد مع عدم وجود أي شروط جزائية تتيح له الرحيل للإحتراف الخارجي حال تلقي أي عروض أخرى.

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