عملت مذيعة وأجرت حوارا مع فريد شوقي.. ما لا تعرفه عن حنان شوقي





تحتفل اليوم النجمة حنان شوقي بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد شهر مارس عام 1967، وتتم عامها ال 53.وقالت الفنانة حنان شوقي إنها عملت مذيعة مع "أبلة فضيلة" في طفولتها، وأجرت حوارا مع الفنان فريد شوقي، قبل أن يختارها للمشاركة في مسلسل "البخيل وأنا" بعد ذلك بسنوات.كما أوضحت إن الناس يعتقدون حتى الآن أنها ابنة فريد شوقي، من شدة ارتباطهم بتجسيدها دور ابنته في "البخيل وأنا".وأشارت حنان شوقي أن التمثيل بدأ معها كهواية في صغرها، فهي كانت تغني التواشيح الدينية وتلقي الشعر في مدرستها في شبرا، وعندما انعقدت مسابقة للمشاركة مع "أبلة فضيلة" قدمها مدرس الموسيقى في المدرسة مع آخرين لأبلة فضيلة فاختارت بعضهم، واستمرت هي معها بعد ذلك.