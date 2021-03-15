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طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه "بحب سكوتي"

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:22 ص
بوابة الفجر
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طرح النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "بحب سكوتي" من ألحانه وكلمات حمو الماجيك وتوزيع رضوان التونسى وستوديو محمد الجندى.

وتقول كلمات الأغنية:: "بحب سكوتى علشان راحة من الحكايات ياريت كل الحياة تفضل كما البدايات، من إمتى الحزن غير شيء من اللى فات، عايشين في الدنيا نندم على اللى ضاع في الذكريات، ملعون زمن المصالح اللى خلاكم كده رغم إنى صالح شوفت ياما فرهدة القلب مش مسامح والهموم متجددة".

وطرح طارق الشيخ مؤخرًا "السادة الكرام" من ألحانه وكلمات سامح الكومى وتوزيع محمد جابر، وتعد من أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

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فنان طارق الشيخ بحب سكوتي

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