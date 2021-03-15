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إعتقال نجم فلامنجو البرازيلي

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
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شهدت الساعات الماضية إلقاء القبض على جابرييل باربوسا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي وذلك في نادي غير قانوني لممارسة القمار في مدينة ساوباولو البرازيلية.

واختبأ لاعب إنتر ميلان وبنفيكا السابق أسفل طاولة من أجل تجنب القبض عليه لكن الشرطة عثرت عليه واقتادته خارج المبنى المليء بموائد القمار، وأطلق سراح اللاعب المعروف باسم غابيغول، في وقت لاحق.

وأبلغ ريكاردو نونيس نائب رئيس بلدية ساو باولو شهودا من رويترز: تلقينا إشارة بوجود حفلة، وعندما وصلنا إلى هنا وجدنا ناديا للقمار، وهو شيء غير قانوني، بالإضافة إلى عدد ضخم من الناس يزيد على 200 في غرفة بلا تهوية. كان هناك أيضا بعض المشاهير، ومن بينهم غابيغول على سبيل المثال.

وكان باربوسا (24 عاما) من بين 20 شخصا على الأقل ألقي القبض عليهم في المداهمة التي كانت جزءا من حملة أوسع نطاقا تشنها السلطات في الولاية الأكبر من حيث عدد السكان في البرازيل.

وقالت السلطات في ساو باولو، إنها اكتشفت حوالي 100 منشأة تنتهك لوائح العزل الشامل الذي تم تشديده الأسبوع الماضي مع وصول وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى مستويات قياسية.

وتوفي أكثر من 270 ألف شخص في البرازيل بسبب فيروس كورونا، من بينهم 12 ألف شخص في الأسبوع الماضي فقط.

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