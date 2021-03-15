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استشاري يكشف أسباب ولادة طفلة بخصلات شعر بيضاء في الأقصر(فيديو)

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:57 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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عقب الدكتور حامد سيد أحمد، استشاري النساء والتوليد بمستشفى الأقصر، على ولادة طفلة بخصلات شعر بيضاء في الأقصر: " هذه الطفلة بحالة رائعة وعينها زرقاء، وولدت في حالة ولادة قيصرية".

وتابع استشاري النساء والتوليد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن وجود خصلات بيضاء في شعر الطفلة ناتج من حدوث طفرات وراثية نادرة، معقبة:" طفرة بتحصل لحالة من كل 40 ألف طفل".

وأشار إلى أن هذه الطفرة عبارة عن تغيرات وراثية تحدث نتيجة زواج الأقارب، والأب والأم في هذه الحالة أولاد عم، معقبًا: "الطفرة الوراثية قد تؤدي إلى خصلة بيضاء، ولون العين قد يكون أزرق، وبعض الحالات بيكون معاها مشاكل في الجلد والأطراف، وأغلب الأطفال قد يعانون من مشاكل في الصم قد تصل للصم، أو بعض المشاكل في الجهاز الهضمي"

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