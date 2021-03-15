خبير: نقل المومياوات الملكية أهم حدث أثري في 2021 (فيديو)

قال خالد سعد، الخبير الأثري، إن نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف المصري الكبير سيكون أهم حدث في العام الحالي والذي سيحظى باهتمام كبير من وسائل الإعلام الخارجية.



وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن نقل المومياوات كان مقررًا له العام المقبل ولكن تم تأجيله بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.



وأشار إلى أنه سيتم نقل عدد من تماثيل رمسيس الثاني والثالث ومرنبتاح وغيرها من المومياوات الملكية بعد الاهتمام بمسار وخط سير النقل والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن مصر مصنفة اهتمت كثيرًا بقطاعي السياحة والآثار للخروج من خضم ثورة الإخوان.



وأشاد بإنجازات الدولة في القيام بمتحف كفر الشيخ والغردقة وتطوير منطقة الأهرامات وطريق الكباش والإعلان عن مجموعة من الاكتشافات الأثرية في منطقة سقارة.



