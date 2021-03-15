Advertisements

خبير: نقل المومياوات الملكية أهم حدث أثري في 2021 (فيديو)

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:57 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال خالد سعد، الخبير الأثري، إن نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف المصري الكبير سيكون أهم حدث في العام الحالي والذي سيحظى باهتمام كبير من وسائل الإعلام الخارجية.

وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن نقل المومياوات كان مقررًا له العام المقبل ولكن تم تأجيله بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم نقل عدد من تماثيل رمسيس الثاني والثالث ومرنبتاح وغيرها من المومياوات الملكية بعد الاهتمام بمسار وخط سير النقل والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن مصر مصنفة اهتمت كثيرًا بقطاعي السياحة والآثار للخروج من خضم ثورة الإخوان.

وأشاد بإنجازات الدولة في القيام بمتحف كفر الشيخ والغردقة وتطوير منطقة الأهرامات وطريق الكباش والإعلان عن مجموعة من الاكتشافات الأثرية في منطقة سقارة.

أخبار تهمك

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فرجاني ساسي من التجديد للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

هل يسبب لقاح استرازينيكا الجلطات؟ مستشارة وزيرة الصحة تُجيب

منذ 43 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

منذ حوالي 8 ساعات

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ يوم

لابورتا يستهدف ضم جلاد الحراس إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يرفع طلب عاجل لإدارة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

05:16 م

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

هل يسبب لقاح استرازينيكا الجلطات؟ مستشارة وزيرة الصحة تُجيب

08:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار