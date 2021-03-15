المدينة يواجه الزهراء في مواجهة نارية والتحرير امام ادفو

تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا الثلاثاء، مباريات الجولة السابعة عشر للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.



وتستهل الجولة مبارياتها بمواجهة فريق النصر للتعدين، صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة، نظيره فريق وادي النيل، صاحب المركز العاشر برصيد 16 نقطة، التي يستضيفها ملعب الاول.



فيما يلاقي فريق نادي التحرير وصيف المجموعة برصيد34 نقطة، نظيره فريق مركز شباب ادفو خامس المجموعة برصيد24 نقطة.



ويستضيف فريق نادي ابو الريش سادس المجموعة برصيد20 نقطة، نظيره فريق نادي الهلال الذي يحتل المركز الأخير برصبد16 نقطة.





ويواجه فريق نادي الاقصر، صاحب المركز الثالث برصيد31 نقطة، نظيره فريق نادي الشبان المسلمين باسنا الذي يحتل المركز التاسع برصيد19 نقطة،التي يستضيفها ملعب الاقصر.





ويستضيف نادي قوص صاحب المركز الثامن برصيد19 نقكة، نظيره فريق نادي الجمهورية بدراو، الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.





وتختتم الجولة مبارياتها بمواجهة فريق مركز شباب الزهراء، الذي يحتل المركز السابع برصيد19 نقطة، نظيره فريق نادي المدينة المنورة متصدر المجموعة برصيد38 نقطة، والتي يستضيفها ملعب الاول.