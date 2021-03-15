محافظ الشرقية يكشف استعدادات تطبيق منظومة البناء الجديدة (فيديو)

قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه لم يتلقى أي شكاوى بخصوص منظومة البناء الجديدة في المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة سوف تساعد بصورة كبيرة على التصدي للتكدسات السكانية.



وأضاف "غراب" في اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" إنه تم طرح المنظومة الجديدة للنقاش قبل أن يتم الانتهاء من الاشتراطات الخاصة بالبناء للمساهمة في حل مشكلة العشوائيات.



وأشار إلى أنه بعد تحديد الاشتراطات الجديدة سيتم الحد من الكثافة السكانية الكبيرة وذلك فور تشكيل اللجان وتحديدها بالتنسيق مع الجامعة وتوضيح مميزات هذه الاشتراطات والآلية الجديدة ليتم تلافي ظهور أي مشاكل ذات صلة.

