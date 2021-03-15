كارتيرون يعقد مؤتمر صحفي قبل مواجهة الترجي

يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الإثنين، في المركز الصحفي لملعب استاد القاهرة الدولي وذلك للحديث عن مواجهة الترجي التونسي.





كما تقرر إقامة المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق الترجي التونسي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على أن يخوض بطل تونس مرانه الرئيسي على استاد القاهرة في تمام الساعة الخامسة مساءً وسيتم السماح لوسائل الإعلام بالحضور في أول ١٥ دقيقة من المران.





ويواجه الزمالك فريق الترجي في تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء، في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.