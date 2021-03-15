عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

يسعى عدد كبير من جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لمعرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق ضد هويسكا والتي يخوضها رفقاء ليونيل ميسي من أجل تحقيق النقاط الثلاثة والإقتراب أكثر من المتصدر أتلتيكو مدريد.





وسبق وأن أعلنت قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات إذاعتها مباراة برشلونة وهويسكا التي يحتضنها ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الليجا.





ويُمكن الحصول على القناة عبر التردد التالي :-



القمر الصناعي : نايل سات. التردد : 12034 الاستقطاب : أفقي. معدل الترميز : 27500 معامل تصحيح الخطأ : 3/4





وقبل المباراة يحتل برشلونة المركز الثالث على لائحة ترتيب الليجا برصيد 56 نقطة فيما يحتل هويسكا المركز الأخير برصيد 20 نقطة.