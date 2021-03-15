Advertisements

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
يسعى عدد كبير من جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لمعرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق ضد هويسكا والتي يخوضها رفقاء ليونيل ميسي من أجل تحقيق النقاط الثلاثة والإقتراب أكثر من المتصدر أتلتيكو مدريد.

وسبق وأن أعلنت قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات إذاعتها مباراة برشلونة وهويسكا التي يحتضنها ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الليجا.

ويُمكن الحصول على القناة عبر التردد التالي :-

القمر الصناعي : نايل سات.
التردد : 12034
الاستقطاب : أفقي.
معدل الترميز : 27500 
معامل تصحيح الخطأ : 3/4 

وقبل المباراة يحتل برشلونة المركز الثالث على لائحة ترتيب الليجا برصيد 56 نقطة فيما يحتل هويسكا المركز الأخير برصيد 20 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هويسكا برشلونة الدوري الاسباني الممتاز

أخبار تهمك

عاجل| إصابة فرد شرطة في مطاردة أمنية مع عنصر إجرامي بأطفيح

منذ حوالي 5 ساعات

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سداد على 30 عاما وبفائدة 3%.. السيسي يصدر توجيها بشأن التمويل العقاري لمحدودي الدخل

منذ حوالي 7 ساعات

نجم منتخب مصر يوقع على رغبة انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحسم ملف تمديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

محمد رمضان يهاجم عمرو أديب على السوشيال ميديا

منذ حوالي 5 ساعات

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب لـ محمد رمضان: المفروض يكون عندك مسئولية.. إحنا مفتحناش النار عليك

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. وفاة 44 حالة بكورونا وتسجيل 644 إصابة إيجابية

منذ أقل من نصف ساعة

فيراري الزمالك يحدد شروطه لتجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 8 ساعات

كومان يصدم ميسي وبرشلونة بشأن نجم مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

راتب خرافي.. فرجاني ساسي يحدد شرطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ليس ساسي.. تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع نجم الفريق لتجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مبارة ريال بيتيس ضد برشلونة 17 / 3 / 2019 في الليجا والقنوات الناقلة

موعد مباراة هويسكا ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

la liga القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة واسبانيول غدا 4/1/2020 في الدوري الإسباني kora live

KSA Sport تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الاسباني 2020 مجانا

ننشر تردد القنوات الدينية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تعرف على التردد الجديد لقنوات "أون تايم سبورت" والأهلي والزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

عاجل.. وفاة 44 حالة بكورونا وتسجيل 644 إصابة إيجابية

12:51 ص

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

05:16 م

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

07:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار