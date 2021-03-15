عمرو أديب يرد على "محمد رمضان": "لما تكون نمبر وان لازم تكون عندك مسئولية"





وأكد أن علاقته بمحمد رمضان جيدة، وتفاجأ بنشر الأخير (بوست) قال فيه إن عمرو أديب فاتح النار عليه وإعلام بلده يتجاهله.



وأضاف "عندما تكون نمبر وان أو فنان كبير يجب أن يكون عندك مسؤولية اجتماعية .. بتشتغل في مكان أنت كبير المكان وتسأل عن الشاب ده وتطمن عليه".



يذكر أن محمد رمضان نشر صورة لإصابته في ظهره بالحروق، عبر صفحته الفنية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلق قائلًا: “دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تمامًا ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس».



وأضاف قائلًا: «ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف وشكرًا لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم أنقطع عن تصوير أعمالي ثقة في الله نجاح، رمضان يجمعنا، موسى، ومفاجآت تانية كتير»







أوضح الإعلامي عمرو أديب، إنه لم يهاجم الفنان محمد رمضان كما ذكر الأخير عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.وقال عمرو أديب أثناء تقديمه لبرنامج الحكاية المذاع على mbc مصر، " امبارح كنا بنتكلم مع ممثل شاب كان بيعمل إعلان مع الفنان محمد رمضان وكان الكلام مع الممثل على أن عدم وجود وسائل الإمان أدت إلى إصابة هذا الشاب".وتابع "والشاب قال إن المسئول عن المتفجرات فى إعلان محمد رمضان شبه هدده وقال كمان إن محمد رمضان ماخدتش بخاطره ولم يهتم بيه ولم نقم بالهجوم على محمد رمضان خالص".