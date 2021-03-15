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متحدث التعليم العالي: أي طالب يعاني من أعراض البرد يقعد في المنزل (فيديو)
الإثنين 15/مارس/2021 - 03:30 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن عدد كبير من الكليات أنهت من اجراء الامتحانات، والبعض الاخر ما زال يستكمل الامتحانات، مشيرًا إلى أن وزير التعليم العالي الدكتور خادل عبد الغفار أكد أن الامتحانات على مستوى الجامعات تسير بشكل جيد من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
وتابع "عبد الغفار"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، أن المجلس الأعلى للجامعات بدا في تنفيذ قرار نظام التعليم الذي يجمع ما بين حضور الطالب، واستكمال باقي المحاضرات أونلاين.
ولفت إلى أن أي طالب يعاني من أعراض كورونا أو أعراض البرد العادية عليه ان يجلس في المنزل لحين تحسن حالته، ويقدم لإدارة كليته ما يفيد أنه مريض للحفاظ على كافة حقوقه سواء في الامتحانات الفصلية أو بعض التكليفات العلمية للحفاظ على حقه الكامل في الدرجات.
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