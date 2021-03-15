"هيهز العالم كله".. زاهي حواس يُعلن عن حدث عالمي نهاية مارس

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق ، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد عن موعد نقل المومياوات الملكية المصرية إلى متحف الحضارة.



وتابع "حواس" ،: " موعد نقل المومياوات الملكية سيكون في نهاية شهر مارس، والموكب سيكون جبار، يهز العالم كله، وأعتقد أن اسم مصر سيتواجد في كل مكان في الدنيا، لأن الموكب الملكي سيكون أعظم شيء يحدث في مصر، في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي".



ولفت إلى أن هذا الموكب يعد اعتراف من مصر بأن الأثار المصرية لا تخص مصر فقط، بل كل العالم، كما أن هذا الموكب سيؤثر بشكل كبير على عودة السياحة، مضيفًا أن الموكب سيخرج من المتحف المصري الساعة السادسة، وسيأخذ ما يقرب من ساعة ونصف حتى يصل لمتحف الحضارة.

