عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة منذ ساعات من العاصمة الفرنسية باريس عن تعرض عائلة واحد من تجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان إلى الخطف وذلك تحت تهديد السلاح.





وقالت صحيفة " ليكيب " الفرنسية أن عائلة الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا تعرضت بالكامل إلى الخطف تحت تهديد السلاح وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر مارس للعام 2021.





وواصلت الصحيفة في تقريرها أن السبب الأبرز وراء الخطف يأتي بسبب مساومة تلك العصابة لنجم الفريق الباريسي من أجل دفع الأموال نظير الحصول على عائلته فيما تواصل الشرطة الفرنسية البحث للتعرف على هوية الخاطفين.





وكان دي ماريا قد إحتفل الأسبوع الماضي بتأهل فريقه للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد إقصاء برشلونة وظهر في لقطه عقب المباراة مع مواطنه ليونيل ميسي وهو يواسيه قبل أن يتلقى نبأ خطف أسرته منذ ساعات.