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مفاجأة بشأن مفاوضات بيراميدز مع سام مرسي
الإثنين 15/مارس/2021 - 01:30 ص
حسام مجدي
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أكد سام مرسي اللاعب المصري المحترف في صفوف ميدلسبره الإنجليزي، أنه لا يعتقد أن اختلاف اللغة سبب ابتعاده عن منتخب مصر لأن لغة كرة القدم موجودة في العالم كله.
وقال سام مرسي في تصريحاته لبرنامج الماتش أنه يحاول متابعة الكرة المصرية وشاهدت لقاء الأهلي مع بايرن ميونخ وكانت مباراة كبيرة.
وتابع أنه يتواصل مع اللاعبين المصريين المحترفين في إنجلترا بشكل مستمر سواء محمد صلاح او محمود تريزجيه او محمد النني.
وأضاف أنه لم يمتلك عروض رسمية من الدوري المصري خلال الفترة الماضية واخر عرض كان من بيراميدز واتضح بعد ذلك انها شائعات.
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