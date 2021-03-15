Advertisements

قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء المقبل

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:34 ص
بوابة الفجر
Advertisements

يُقيم قطاع الفنون التشكيلية تحت رعاية إيناس عبدالدايم وزير الثقافة في إطار احتفاء وزارة الثقافة المصرية باليوم العالمي للمرأة معرضاً جماعياً بعنوان "إبداعات نسائية" يفتتحه الدكتور خالد سرور رئيس القطاع يوم الأربعاء القادم 17 مارس2021 في تمام الساعة السابعة مساءً بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي وبحضور عدد من الفنانين والجمهور.

وتنظم العرض الفنانة شيماء حسن مدير المركز ويشارك به الفنانات: (مروة صادق، آية خليل، علياء هاشم، هند الخطيب، دعاء منصور، إيمان فكري، سلوى الحمامصي، إيمان حافظ، مروة عزب، أماني فوزي، سلمى قنديل، شيماء حسن، أميمة السيسي، إبتسام العلفي، إيمان أحمد، إيناس عامر، نجاة ريحان، مها زين، منى فتحي، إيمان خطاب، چيهان سلامة، تغريد حافظ، صافي كمال، أميرة فهمي، منى زيدان، شيرين كمال، نورا سليم، إبتسام محجوب، أمل السباعي، يسرا عبدالحليم، دلال سمير)، فيما يستمر المعرض حتى 27 مارس الجاري.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة ايناس عبد الدايم الثقافة

أخبار تهمك

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

سداد على 30 عاما وبفائدة 3%.. السيسي يصدر توجيها بشأن التمويل العقاري لمحدودي الدخل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| إصابة فرد شرطة في مطاردة أمنية مع عنصر إجرامي بأطفيح

منذ حوالي 6 ساعات

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة 44 حالة بكورونا وتسجيل 644 إصابة إيجابية

منذ أقل من ساعتين

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

راتب خرافي.. فرجاني ساسي يحدد شرطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب لـ محمد رمضان: المفروض يكون عندك مسئولية.. إحنا مفتحناش النار عليك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

محمد رمضان يهاجم عمرو أديب على السوشيال ميديا

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ يوم

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

نجم منتخب مصر يوقع على رغبة انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بيرلو يتحدث عن مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

مباراة شعرية نسائية فى الأوبرا احتفالاً باليوم العالمى للمرأة

وزارة الثقافة تفتح متاحفها مجانا احتفالا باليوم العالمي للمتاحف

سعد الحباك يتألق في محاكمة "رحلة البحث عن هي" بتصفيات مسابقة إبداع مراكز الشباب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 ص

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

09:30 م

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

05:16 م

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار