قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء المقبل





يُقيم قطاع الفنون التشكيلية تحت رعاية إيناس عبدالدايم وزير الثقافة في إطار احتفاء وزارة الثقافة المصرية باليوم العالمي للمرأة معرضاً جماعياً بعنوان "إبداعات نسائية" يفتتحه الدكتور خالد سرور رئيس القطاع يوم الأربعاء القادم 17 مارس2021 في تمام الساعة السابعة مساءً بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي وبحضور عدد من الفنانين والجمهور.





وتنظم العرض الفنانة شيماء حسن مدير المركز ويشارك به الفنانات: (مروة صادق، آية خليل، علياء هاشم، هند الخطيب، دعاء منصور، إيمان فكري، سلوى الحمامصي، إيمان حافظ، مروة عزب، أماني فوزي، سلمى قنديل، شيماء حسن، أميمة السيسي، إبتسام العلفي، إيمان أحمد، إيناس عامر، نجاة ريحان، مها زين، منى فتحي، إيمان خطاب، چيهان سلامة، تغريد حافظ، صافي كمال، أميرة فهمي، منى زيدان، شيرين كمال، نورا سليم، إبتسام محجوب، أمل السباعي، يسرا عبدالحليم، دلال سمير)، فيما يستمر المعرض حتى 27 مارس الجاري.







