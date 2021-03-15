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تعرف على سعر ومواصفات سيارة سكودا كودياك 2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:59 ص
سيارة سكودا كودياك 2021
سيارة سكودا كودياك 2021
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تعتبر سكودا من كبرى مصنعي السيارات عالمياً، كما أنها تلقى قبولاً كبيراً في السوق المحلي المصري بالتحديد، نظرا لاعتماديتها وقوتها، واداء محركها وهيكلها القوي.

وطرحت الشركة مؤخراً سيارة سكودا كودياك 2021 والتي تتسم بالعديد من المزايا المتعلقة بالأمان والاعتمادية، وهو ما سنتحدث عنه في السطور التالية:

تتراوح أسعار سيارة سكودا كودياك 2021 بين 560 ألف جنيه مصري و875 ألف، وهو آخر سعر وصلت له في أعلى فئة لها، خلال الشهر الجاري.

ويبلغ سعر الفئة الأولى "Active"  لسيارة سكودا كودياك 2021 عند مستوى 560 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية "Dynamic" 605 ألف جنيه، والفئة الثالثة "Ambition" بـ685 ألفًا، والفئة الرابعة "Style" بـ730 ألفًا، والفئة الخامسة "Sport line" بـ765 ألفًا، والفئة السادسة "L&K" بـ780 ألفًا، والفئة السابعة "TSI AWD" بسعر 875 ألف جنيه في السوق المحلي.

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وصُممت أبعاد سيارة سكودا كودياك 2021 الخارجية، بطول مكون من 4363 مم، وعرض1841 مم وارتفاع 1601 مم، كما تحتوي على خوان وقود كبير يسع 65 لتر.
وقدمت سيارة سكودا كودياك 2021 في الأسواق بإصدارين فى السوق المحلية، الأولى منها مدعومة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يولد قوة قدرها 150 نيوتن/ متر، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ويقدم الطراز الثاني من سيارة سكودا كودياك 2021 بمحرك سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 180 حصان، وعزم أقصي للدوران 330 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

مواصفات سكودا كودياك 2021 وأسعارها في مصر

وتعتبر الفئة الأولى من سيارة سكودا كودياك 2021 ذات الخمسة مقاعد، هي الأعلى في المواصفات من السيارات الأخرى، وبها مجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، مثل الوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني . ESP 

وتقدم طرازات سكودا كودياك فئة «Dynamic» ذات السبعة مقاعد، بمحرك يعتمد على منظومة الجر الكلي، إضافة إلى التجهيزات ووسائل الأمان «نظام مراقبة ضغط الاطارات، وسقف بانورامى كهربائى، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وغيرها».

ويوجد من سيارات سيارة سكودا كودياك 2021 واحدة للعائلة والأسرة وبـ7 مقاعد وتمتلك كافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات، ومنها الرياضية بكماليات إضافية عن الفئات السابقة وبجنوط رياضية مقاس 19 بوصة، وكراسي كهربائية.

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