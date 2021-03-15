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حقيقة استشهاد فردي شرطة و4 مجندين في تبادل إطلاق النار مع إرهابيين
الإثنين 15/مارس/2021 - 02:01 ص
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نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الادعاء باستشهاد فردي شرطة وأربعة مجندين وإصابة ثلاثة ضباط بطلقات نارية خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع عناصر إرهابية بطريق حسن الشاذلي بمحافظة البحر الأحمر، ومصرع (8 عناصر إرهابية) خلال تلك المواجهات.
وأوضح أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة.
وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الشائعة.
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