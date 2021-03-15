تصريحات مفاجئة من نجم الزمالك عن عودة كارتيرون

يرى حسين عبد اللطيف لاعب نادي الزمالك الأسبق أن عودة الفرنسي باتريس كارتيرون مجددا للابيض تحمل لغز كبير.





وقال عبد اللطيف لبرنامج الماتش: "البعض تحدث عن أن شخصية باتشيكو ضعيفة، هل كارتيرون مدرب شخصيته قوية".





وأردف: "عودة كارتيرون للزمالك تعتبر واحدة من الألغاز الكبيرة ،أرى ان في هذه العودة شق أخلاقي لكن في كل الأحوال سندعم الفريق".





وأشار عبد اللطيف في حديثه: "أعتقد أن أحد الأشخاص لعب دورا في رحيل كارتيرون ثم عودته من جديد مع تأكيدي على أن كارتيرون أفضل من باتشيكو بشكل كبير على المستوى الفني".





واتم حسين عبد اللطيف حديثه قائلا: "الظروف ظلمت أشرف قاسم وعبد الحليم علي في الزمالك وأرى أنه كان يجب أن يتواجدوا في ظروف أفضل".