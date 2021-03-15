بيرلو يتحدث عن مصير رونالدو مع يوفنتوس

علّق أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس، على شائعات رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نهاية الموسم الحالي.









وارتبط إسم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل عن يوفنتوس نهاية الموسم الجاري، بعد الخروج من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد فريق بورتو.









وقال بيرلو خلال تصريحات صحفية: "من الطبيعي أن يصاب رونالدو بخيبة أمل بعد ما حدث مثل أي شخص، يشعر رونالدو شعورًا سيئًا الآن، الشائعات ليست مفاجأة بالنسبة لي، نحن نتحدث عن أهم لاعب في العالم، هو وليونيل ميسي".









وأتم: "قام بعمل رائع هنا وأثبت جدارته، إنه يعمل بجد مثل باقي أعضاء الفريق، وجاهز لمواجهة الغد أمام كالياري".