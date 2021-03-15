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بإطلالة غريبة.. سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصويرية لها

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة سمية الخشاب على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وشاركت سمية الخشاب متابعيها صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت له، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة عربية ارتدت خلالهما القفطان والبرقع، انهالت عليها التعليقات من جانب متابعيها.


وتشارك سمية الخشاب ببطولة مسلسل "موسى" مع النجم محمد رمضان، العمل بطولة عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

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