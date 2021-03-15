هبة مبروك تنضم لفيلم "العلمين" مع ريم البارودي

انضمت الفنانة الشابة هبة مبروك، إلى أسرة فيلم "العلمين"، والمنتظر طرحه خلال موسم عيد الفطر المبارك.





وأعربت هبه في تصريح صحفي عن بالغ سعادتها لخوض تجربة التمثيل بشكل احترافى ورسمى، والذى سيكون بمثابة الصعود إلى طريق النجومية خصوصا كون العمل يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن.

واشارت هبه، أنها تنتظر بشكل كبير رؤية الجمهور لها من خلال العمل، خاصة وأنها ستكتسب الكثير من القدرات التمثيلية، لافتة إلى أن العمل سيتناول قصة أجتماعية مؤثرة وجديدة على مستوى الشكل الدرامي .

فيلم "العلمين" من المقرر عرضه خلال عيد الفطر، وتعد البطولة المطلقة الأولي للفنانة ريم البارودي، ويشاركها الفنان خالد سليم، أحمد كرارة، محمد مهران، محمود حجازي، من تأليف محمود وهبة، وإخراج محمد جمال الحديني.