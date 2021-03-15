القبض على "متحرش المترو" صاحب واقعة "السوستة"





نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في القبض القبض على الشاب بطل واقعة المترو "متحرش المترو"، داخل إحدى عربات المترو بالخط الثالث بمحطة قباء في اتجاه عدلي منصور.





القبض على متحرش المترو





ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر المنصات المختلفة، أظهر شاباً جالسًا على المقعد المقابل لفتاة لها داخل عربة السيدات في مترو الخط الثالث ويقوم بفعل فاضح غير أخلاقي.





توثيق جريمة متحرش المترو





ووثقت الفتاة أفعال "متحرش المترو" بالفيديو، وتوجهت لتحرير محضر بمحطة مترو قباء، تتهم فيه شابًا بالتحرش الجنسي بها داخل محطة مترو قباء بالخط الثالث اتجاة عدلي منصور.



