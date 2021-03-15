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أحمد العوضي يشوق جمهوره صورة جديدة من كواليس "اللي ملوش كبير"

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:21 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان أحمد العوضى على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر أحمد العوضى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من كواليس مسلسل "اللى ملوش كبير"، وعلق قائلاً"إحنا على مبدانا لا بنيجي على ولايا ولا بنيجي على عيال"، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي كان مسلسل "الاختيار" وشاركه البطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي

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