عاجل.. بوادر أزمة طاحنة تهدد الزمالك

ظهرت في الآونة الأخيرة بوادر أزمة كبيرة داخل صفوف الفريق الكروي الأول بنادي، بشأن الرباعي، أحمد عيد وأسامة فيصل وحسين فيصل وحسام أشرف.





أزمة بدل سكن رباعي شباب الزمالك





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن الرباعي أحمد عيد وأسامة فيصل وحسين فيصل وحسام أشرف، يواجهون أزمة كبيرة بالطرد من مسكنهم والشقق التى تم إيجارها لهم في عهد مجلس الأبيض السابق برئاسة مرتضي منصور.





وأوضح المصدر أن الرباعي أحمد عيد وأسامة فيصل وحسين فيصل وحسام اشرف، مهددون بالطرد بسبب تأخرهم في دفع الإيجار للشهر الثالث علي التوالي بعد قرار اللجنة الثلاثية المؤقتة إيقاف صرف بدل السكن للناشئين الذين اعتمده مجلس مرتضى منصور.





وتابع المصدر أن الرباعي أحمد عيد وأسامة فيصل وحسين فيصل وحسام أشرف، طالبوا اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، بالتدخل السريع لإنقاذهم وصرف مستحقاتهم وبدل السكن.





وأشار المصدر إلى أن كلا من، أحمد عيد وأسامة فيصل وحسين فيصل وحسام أشرف، قد طلبوا وساطة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لدى الإدارة لإعادة صرف بدل السكن ومستحقاتهم المالية المتأخرة خلال الشهور الثلاثة الماضية.





وأتم المصدر موضحا أن أن مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق قد رصد 15 الف جنيه شهريا لكل لاعب بدل سكن لمساعدة اللاعبين الناشئين علي التواجد في القاهرة.