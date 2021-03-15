حسن عيد يبدأ تصوير مشاهده بفيلم "كومانجي" (صور)

بدأ الفنان حسن عيد تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "كومانجي"، بصحبة الفنانة بسمة، في إحدى المزارع بطريق مصر الإسماعيلية.

وقال حسن عيد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن فيلم "كومانجي"، عن رواية للمؤلفة السويدية من أصول عراقية أكرميني نوري، وتم ترجمتها إلى العربية وتحويلها إلى نص سينمائي، كما أنه أول عمل سينمائي من إنتاج مصري سويدي، وسيتم عمل دوبلاج للفيلم باللغة الإنجيليزية والسويدية، كما ستكون هناك مشاركة من طرف الجانب السويدي والعراقي على مستوى التمثيل.

وأكد "عيد"، على سعادته بالعمل مع المخرج محمود الشربيني في تجربته الأولى، مشيراً إلى أن أهم محطاته العمل كمساعد مخرج ومخرج مساعد مع أهم المخرجين في الوطن العربي مثل المخرج محمد ياسين و تامر محسن، وكاملة أبو ذكري، شوقي المجري، وحاتم علي، والأمريكي فرانك جيلبرت.

فيلم "كومنجي" بطولة بسمة، حسن عيد، عباس أبو الحسن، محمود عزت، محمد خميس، وشمم الحسن، من تأليف أكرميني نوري، وإخراج محمود الشربيني.