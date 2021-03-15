كلوب يعرض 4 نجوم للبيع للإبقاء على محمد صلاح

حسم المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، ملف الراحلين عن صفوف الريدز في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





الراحلون عن ليفربول في الصيف المقبل





ويسعى المدرب الألماني يورجن كلوب، للحفاظ على محمد صلاح جناح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.





من جانبه ذكرت «صنداي» البريطانية، أن مسؤولي ليفربول تعهدوا ببقاء محمد صلاح خلال الفترة المقبلة وعدم التفريط فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت الصحيفة أن إدارة ليفربول ترغب في عرض عددا من عناصر الفريق للبيع لضم صفقات سوبر سواء في الخط الأمامي أو الخلفي الذي سبب مشاكل كارثية للريدز خلال الموسم الجاري من بطولة البيرميرليج وجعله يحتل المركز الثامن برصيد 43 نقطة.





وتابعت الصحيفة أن ليفربول سيستمع إلى العروض المقدمة لشراء كلا من جويل ماتيب وأليكس أوكسليد تشامبرلين وشيردان شاكيري وديفوك أوريجي، والاتجاه بقوة لبيعهم خلال فترة الميركاتو الصيفي.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن إدارة ليفربول يسعى إلى بيع هؤلاء النجوم بناءا على رغبة يورجن كلوب، لتعديل عقد محمد صلاح بنهاية الموسم الجاري.