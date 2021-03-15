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زد إف سى يعلن الجهاز المعاون لإسماعيل يوسف

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أعلن نادى زد إف سى عن إختيار إسماعيل يوسف نجم الزمالك ومنتخب مصر وعضو الجهاز الفنى بنادى الزمالك السابق لقيادة الفريق الأول خلفا لأسامة نبيه والذى رحل عن الفريق للإنضمام للجهاز الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون.

ويضم الجهاز الفنى الجديد للقريق الأول بنادى زد إف سى كلا من وليد صلاح الدين "مديرا للكرة" ، محمد صبرى "مدربا عاما" ، أحمد سمير "مدربا" ، خالد متولى "مدربا لحراس المرمى" ، أيمن فريد "طبيب" ، شريف إسلام "مديرا إداريا".

ويحتل حاليا نادى زد إف سى المركز التاسع بالمجموعة الثانية بالقسم الثانى برصيد ٢١ نقطة عقب ١٧ جولة من عمر المسابقة.

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