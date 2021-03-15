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لابورتا يستهدف ضم جلاد الحراس إلى برشلونة

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني أصبح يشغل بال الإسبانى خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني الجديد بشكل كبير وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.


وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن هالاند يقدم مستويات رائعة في الموسم الحالي مع بروسيا دورتموند من أجل خطف اهتمام كبار الأندية على رأسهم برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، حيث أصبح النجم النرويجي أصغر لاعب يسجل 20 هدفاً في بطولة دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد يرغب في بناء مشروع جديد مستقبلي يعتمد أولًا على تجديد عقد ليونيل ميسي بالإضافة إلى لاعبين شباب آخرين من أجل قيادة الفريق في العقد المقبل.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا يحاول الاستفادة من العلاقة المقربة بينه ومينو رايولا وكيل أعمال هالاند لمحاولة معرفة الطرق التي تسهل التعاقد مع النجم النرويجي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن لابورتا يعتقد أن يمتلك الأدوات اللازمة لجعل الصفقة قابلة للتحقيق، حيث يعتزم إصدار سندات للنادي تُعرف باسم سندات لابورتا والتي تتيح له الحصول على السيولة في أقصر مدة على الرغم من ديون النادي الكبيرة التى وصلت إلى 1173 مليون يورو.

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