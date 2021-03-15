عاجل.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

أفادت وسائل إعلام بأن الزمالك يستهدف التعاقد مع أحد نجوم الأهلي المعارين وذلك عقب تولي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك الذي تولى المهمة بشكل رسمي.





وقال عمرو ربيع ياسين أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية النهار :" يسعى الزمالك إلى الحصول على أي ثغرة في عقد عمرو جمال نجم الأهلي المعار إلى صفوف طلائع الجيش من أجل ضمه إلى صفوف الفارس الأبيض في الفترة المقبلة".





وتمت إعارة عمرو جمال إلى صفوف طلائع الجيش لفترة إضافية مؤقتة وذلك من أجل البحث عن فرصة للظهور وذلك من أجل العودة مرة أخرى إلى الأهلي من أجل إثبات جدارته في قيادة هجوم المارد الأحمر.





وقال عمرو جمال في تصريحات صحفية في الفترة الماضية: "الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي معجب بآدائي خلال الفترة الأخيرة مع فريقي، أتمنى أن أظل على نفس مستواي البدني والفني".