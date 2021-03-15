موعد مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

يستضيف نادي برشلونة فريق هويسكا، اليوم الإثنين، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني الممتاز.









وسيسعى برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام هويسكا، لمحتولة مصالحة جماهيره، بعدما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا على باريس سان جيرمان، حيث انتهى لقاء إياب دور 16 بالتعادل بهدفٍ لمثله، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها في لقاء الذهاب بفوز بأربعة أهدافٍ مقابل هدف.









في الوقت الذي نجح فيه فريق نادي برشلونة في حسم آخر مبارياته بالليجا، والتي كانت أمام فريق أوساسونا بنتيجة هدفين نظيفين.









وقبل المواجهة المرتقبة يتواجد البرسا في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيده 56 نقطة، خلف ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.