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التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره ويسكا، اليوم الإثنين، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السابعة والعشرون من الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المبارا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت جرينتش.

ويحتل برشلونة المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيده 56 نقطة، فيما يتذيل ويسكا الترتيب برصيد 20 نقطة.

وفيما يلي تشكيل برشلونة المتوقع:-

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو، كليمون لونجليه، أوسكار مينجويزا

خط الوسط: بيدري، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، سيرجينيو ديست، فرينكي دي يونج

خط الهجوم: ليونيل ميسي، عثمان ديمبيلي

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