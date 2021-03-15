كاني ويست يفوز بجرامي عن "Jesus Is King".. وبيونسيه تقتنص جائزة أفضل فيديو موسيقي

فاز النجم العالمي كاني ويست بجائزة أفضل ألبوم للموسيقى المسيحية المعاصرة ضمن جوائز النسخة الـ63 بحفل Grammy 2021 وذلك عن ألبوم Jesus Is King.

واقتنصت النجمة العالمية بيونسيه بجائزة جرامي أفضل فيديو موسيقي عن "Brown Skin Girl".