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كاني ويست يفوز بجرامي عن "Jesus Is King".. وبيونسيه تقتنص جائزة أفضل فيديو موسيقي
الإثنين 15/مارس/2021 - 04:30 ص
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فاز النجم العالمي كاني ويست بجائزة أفضل ألبوم للموسيقى المسيحية المعاصرة ضمن جوائز النسخة الـ63 بحفل Grammy 2021 وذلك عن ألبوم Jesus Is King.
واقتنصت النجمة العالمية بيونسيه بجائزة جرامي أفضل فيديو موسيقي عن "Brown Skin Girl".
وجاءت القائمة النهائية لترشيحات Grammy 2021، بالكثير من المفاجآت، فحطمت النجمة "بيونسيه" صاحبة الـ39 عامًا، الأرقام القياسية، وذلك لترشحها للمرة الـ79، لتصبح أكثر السيدات ترشيحًا لجوائز الجرامي، كما شهدت قائمة الترشيحات مفاجأة أخرى باشتراك الفرقة الكورية الشهيرة BTS ضمن جوائز الجرامي لأول مرة لها في التاريخ كأفضل أداء.
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