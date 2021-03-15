ميدو يقدم نصائح ذهبية لموسيماني قبل مواجهة فيتا كلوب

وضع الإعلامي أحمد حسام ميدو، روشتة وإرشادات للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحصد الثلاث نقاط من مباراة فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة السعودية النهار، "الطريقة الأفضل التي يواجه بها الأهلي فيتا كلوب خلال المباراة المقبلة في رأيي، هي الاعتماد على الهجمات المرتدة، والأهلي يمتلك من السرعات ما سيؤذي أي منافس، إذا اعتمد على هذا الأسلوب".





جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 3 مباريات، حيث خسر لقاء وفاز في آخر وتعادل في مباراة.