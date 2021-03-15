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ميدو يعلق على فرص الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن ملعب فيتا كلوب يمثل عقبة كبيرة للنادي الأهلي، خلال المواجهة المرتقبة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي يمتلك خبرات كبيرة في الملاعب الإفريقية، وأحيانا تحتاج لتغيير طريقة لعبك في مثل تلك الظروف.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج إلى تحقيق الفوز لا بديل عنه أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بسبب فقد النقاط خلال المباريات السابقة.

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