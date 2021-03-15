موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي

يواجه اليوم الاثنين نادي ليفربول نظيره نادي وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الاثنين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي وولفرهامبتون.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.









ويسعى نادي ليفربول الي العودة الانتصارات فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد السقوط فى الجولة الماضية أمام فولهام.