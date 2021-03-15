سوما: أجريت العديد من العمليات الجراحية مؤخرا.. وأعود لعالم الفن بأغنية سينجل





تحدثت المطربة سوما، عن غيابها لفترة طويلة عن الساحة الفنية والغنائية ، بعدما أعلنت في عام 2018 إصابتها بمرض في الأحبال الصوتية وإجرائها عمليات طبية عديدة.





وكشفت سوما خلال لقائها في رنامج "عيشها بإنرجي" مع وائل منصور ومنة عامر، عل راديو إنرجي 92.1. عن تعرضها لأزمة صحية جديدة، حيث أجرت العديد من العمليات التي رفضت الإفصاح عن عددها، ما تسبب في غيابها مجددا.





ونفت سوما على راديو إنرجي، إصابتها بفيروس كورونا منذ ظهوره في مصر، مشيرة إلى التزامها بالإجراءات الاحترازية، والحرص على سلامة أسرتها.





وأعلنت سوما استعدادها لطرح أغنية سينجل جديدة تعود بها قريبا إلى الجمهور الذي ينتظرها منذ فترة طويلة، حتى تنتهي من تحضير الألبوم الذي يستغرق وقتا.





وعبرت سوما عن خوفها من تجربتها الأولى في أغنية دويتو مع الفنان بهاء سلطان "يعني اللي في عيني"، ورفضها في البداية بعد اقتراح المنتج نصر محروس للفكرة.





ووصف سوما بهاء سلطان بأنه موهبة كبيرة وشخصية محترمة، والعمل معه بالنسبة لها يعني "بداية أو نهاية" لمشوارها الفني، لكن نصر محروس بث فيها الثقة ودعمها حتى تحقق النجاح.





ونفت سوما إجراء أي عمليات تجميل في وجهها، وقالت إنها لا تحب تغيير أي شيء في شكلها، لأن طبيعة وشها بسيطة ولا تحتاج إلى أي عمليات.