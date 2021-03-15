سوما: أجريت العديد من العمليات الجراحية مؤخرا.. وأعود لعالم الفن بأغنية سينجل

سوما: أجريت العديد من العمليات الجراحية مؤخرا.. وأعود لعالم الفن بأغنية سينجل
تحدثت المطربة سوما، عن غيابها لفترة طويلة عن الساحة الفنية والغنائية ، بعدما أعلنت في عام 2018 إصابتها بمرض في الأحبال الصوتية وإجرائها عمليات طبية عديدة.
وكشفت سوما خلال لقائها في رنامج "عيشها بإنرجي"
مع وائل منصور ومنة عامر، عل راديو إنرجي 92.1. عن تعرضها لأزمة صحية جديدة، حيث
أجرت العديد من العمليات التي رفضت الإفصاح عن عددها، ما تسبب في غيابها مجددا.
ونفت سوما على راديو إنرجي، إصابتها بفيروس
كورونا منذ ظهوره في مصر، مشيرة إلى التزامها بالإجراءات الاحترازية، والحرص على
سلامة أسرتها.
وأعلنت سوما استعدادها لطرح أغنية سينجل
جديدة تعود بها قريبا إلى الجمهور الذي ينتظرها منذ فترة طويلة، حتى تنتهي من
تحضير الألبوم الذي يستغرق وقتا.
وعبرت سوما عن خوفها من تجربتها الأولى في
أغنية دويتو مع الفنان بهاء سلطان "يعني اللي في عيني"، ورفضها في
البداية بعد اقتراح المنتج نصر محروس للفكرة.
ووصف سوما بهاء سلطان بأنه موهبة كبيرة وشخصية
محترمة، والعمل معه بالنسبة لها يعني "بداية أو نهاية" لمشوارها الفني،
لكن نصر محروس بث فيها الثقة ودعمها حتى تحقق النجاح.
ونفت سوما إجراء أي عمليات تجميل في وجهها،
وقالت إنها لا تحب تغيير أي شيء في شكلها، لأن طبيعة وشها بسيطة ولا تحتاج إلى
أي عمليات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا