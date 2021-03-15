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ميدو يُبدي قلقه على الأهلي والزمالك قبل المواجهات الأفريقية

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أنه قلق على الزمالك والأهلي خلال مواجهتهما أمام الترجي التونسي، وفيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "ما يقلقني على الزمالك والأهلي في مجموعات أبطال إفريقيا لاعبي خط الهجوم، الفريقين بيهدروا فرص كثيرة جدا، وهذا لا يجب أن يفعله لاعبين دوليين". 

وتابع، "الزمالك والأهلي أفضل فنيًا من كل الفرق الموجودة معهم بمجموعات أبطال إفريقيا، ومباريات الثلاثاء مصيرية للفريقين".

ويواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي، فيما يصطدم الأهلي بمنافسه فيتا كلوب الكونغولي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس عشر من شهر مارس الجاري.

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