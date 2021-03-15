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موعد مباراة أرسنال القادمة فى الدورى الإنجليزي

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق فريق أرسنال الفوز على نظيره توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بهدفين لهدف فى مباراة مثيرة بين الفريقين.


وكان سجل هدفي الجانرز كل من مارتن أوديجارد ولاكازيت بينما سجل للسبيرز الأرجنتيني لاميلا بشكل مميز قبل أن يخرج مطرودًا بالبطاقة الحمراء.


ويستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره ويست هام ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم 21 مارس القادم فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

ويذكر أن أرسنال فى المركز العاشر برصيد 41 نقطة بينما ويست هام فى المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

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