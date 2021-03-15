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محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
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حسم الفنان محمد الشرنوبي، الجدل بشأن ما أثير على لسان عمه بأنه لم يحصل إلا على الشهادة الإعدادية فقط، مؤكدًا أن كلام عمه صحيح.


وقال محمد الشرنوبي خلال لقائه ببرنامج "يوم ليك" بقناة "الحياة": تقديم الإعلامية سمر يسري، "أنا بصرف على نفسي وأنا عندي 10 سنين".


وأكد أنه مر بظروف شخصية كانت سببًا في عدم حصوله إلا على الشهادة الإعدادية فقط.


وأضاف الشرنوبي: "الحمد لله أنا محقق نجاحات وواصل لحاجات كتير كويسة في حياتي وراجل مسئول وعندي بيت مسئول عنه".


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يوم ليك الشرنوبي الاعدادية

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