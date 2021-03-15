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سام مرسي يكشف حقيقة تواصل البدري معه من أجل الانضمام لمنتخب مصر

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد سام مرسي اللاعب المصري المحترف في صفوف ميدلسبره الإنجليزي، أن فريقه لديه فرصة في التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والفريق يضم لاعبين مميزين.

وقال سام في تصريحاته لبرنامج الماتش أنه يتمنى أن يعود ويجان أتليتك من جديد وتتحسن أوضاعه بعد الأزمة التي حدثت له في الفترة الماضية. 

وأضاف أنه يتمنى العودة للمنتخب من جديد خلال الفترة المقبلة مؤكدا أنه لم يتواصل معه الجهاز الفني بقيادة البدري في الفترة الأخيرة.
 
وأتم أن كان شعورا رائعا أن يتم استدعائه لمنتخب مصر وارتداء قميص الفريق القومي وينتظر أن تتحقق تلك الأمنية مستقبلًا.

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منتخب مصر سام مرسي حسام البدري

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