القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي





يبحث الكثير من عشاق الريدز عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون والتي تجمع الفريقان الاثنين على ملعب إستاد مولينو لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.





وقبل المباراة يحتل ليفربول المركز الثامن برصيد ثلاثة وأربعين نقطة من ثمانية وعشرين لقاء بالفوز في 12 والتعادل في 7 والخسارة في 9 فيم يحتل فريق نادي وولفرهامبتون المركز الثالث عشر برصيد خمسة وثلاثين نقطة بالفوز في 9 والتعادل في 8 وخسارة 11 مباراة.





وستُنقل المباراة عبر القنوات المفتوحة التالية :-





قناة Sport TV 2 Portugal / HD علي القمر هيسباسات.

قناة Ziggo Sport Voetbal Netherlands /HD علي القمر استرا 23 شرق.

قناة Dazn 1 Spain HD علي القمر استرا 19 شرق.

قناة Canal Plus Sport Poland HD علي القمر الاوروبي.

قناة beIn Sports 2 Premium Qatar HD علي القمر النايل سات وسهيل سات.

قناة Canal Plus Sport France /HD علي القمر الصناعي استرا 19 شرق.



