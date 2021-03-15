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قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلنت واحدة من القنوات التي تُبث عبر القمر الصناعي نايل سات إذاعة مباراة برشلونة ضد هويسكا والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن يستضيف برشلونة ضيفه هويسكا متذيل ترتيب الدوري الاسباني بحثًا عن النقاط الثلاثة والإبتعاد عن الريال صاحب المركز الثاني مؤقتًا وزيادة الضغط على أتلتيكو مدريد المتصدر.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت السعودية.

ويُمكن لعشاق البلوجرانا مشاهدة المباراة عبر قناة مكسبي الفضائية على القمر الصناعي نايل سات على التردد الجديد 12053 إستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4.

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قناة مكسبي برشلونة الدوري الاسباني الممتاز

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